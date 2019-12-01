Sheinbaum lidera ranking de aprobación en América Latina con 69.8%

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Noviembre de 2026 a las 13:06:38

Ciudad de México, a 11 de noviembre 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se posicionó nuevamente en el primer lugar del ranking de líderes latinoamericanos correspondiente a noviembre de 2026, tras alcanzar un 69.8% de aprobación ciudadana, de acuerdo con el informe publicado por la firma CB Global Data.

En la segunda posición se mantuvo el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, quien registró un 69.5% de aprobación. Mientras que, el tercer puesto fue ocupado por la mandataria costarricense, Laura Fernández, con un 52.3%.

Los primeros cinco lugares de la medición los completaron el jefe de Estado reelecto de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, con un 50.4% y el mandatario de Ecuador, Daniel Noboa, quien obtuvo un 47.8%.

Por el contrario, el ahora expresidente de Paraguay, Santiago Peña, perdió 18.2 puntos porcentuales.

El bloque de líderes con los niveles más bajos de aprobación en América Latina quedó conformado por Daniel Ortega líder de Nicaragua, Delcy Rodríguez presidenta interina de Venezuela, José Raúl Mulino mandatario de Panamá, José Antonio Kast presidente de Chile y Bernardo Arévalo gobernante en Guatemala.