Sheinbaum justifica blindaje de Palacio Nacional ante marcha del 2 de octubre

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Octubre de 2025 a las 11:17:34

Ciudad de México, a 2 de octubre 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo indicó que el blindaje alrededor de Palacio Nacional previo a la marcha en conmemoración de Masacre del 2 de octubre de 1968, se colocó para evitar confrontaciones con grupos que solo buscan causar daños.

Durante su conferencia de prensa matutina, la jefa del Ejecutivo federal consideró que es mejor tener una barrera física como las bardas metálicas de tres metros, que colocar policías capitalinos y que se generen enfrentamientos.

"Si uno pone policía frente una situación de este tipo, en donde hay agresión, pues va a haber confrontación y además pones en riesgo a la propia policía (…) El problema son estos grupos que hacen acciones violentas y que es mejor poner una barrera física para evitar confrontaciones, accidentes, etcétera, a tener otra situación", explicó la mandataria mexicana.

En ese sentido, la gobernante señaló que los elementos de la Secretaria de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) están entrenados para contener, no para reprimir.