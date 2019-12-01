Sheinbaum, invitada a la final del Mundial 2026, anuncia funcionario canadiense

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Septiembre de 2025 a las 16:35:42

México, a 19 de septiembre del 2025. - En conferencia de prensa con el primer ministro de Canadá, Mark Carney, reveló que la FIFA ha invitado a la presidenta Claudia Sheinbaum a la final de la Copa del Mundo 2026, que se llevará a cabo en México, EUA y Canadá.

“El Mundial 2026 será una celebración continental y me complace saber que la presidenta Sheinbaum es una de las invitadas a la gran final” Mencionó.

Aunque la reunión con los medios pretendía tener como eje el fortalecimiento del T-MEC y la cooperación comercial entre México y Canadá, Carney anunció otro de los temas más relevantes en la agenda internacional: la Copa del Mundo 2026.

La final de la copa se jugará el 19 de julio de 2026 en el MetLife Stadium, ubicado en Nueva Jersey, Estados Unidos, donde se enfrentarán los dos mejores equipos del certamen.

México será sede de varios partidos y, en particular, el Estadio Azteca recibirá el encuentro inaugural del Mundial, marcando un hecho histórico: será la primera vez que un país albergue tres inauguraciones mundialistas (1970, 1986 y 2026).

Aún no se sabe si la presidenta decidirá asistir al evento o si cederá su boleto a la ciudadanía, como ha dicho recientemente.