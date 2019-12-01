Sheinbaum invita a celebrar el séptimo aniversario de la 4T

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Noviembre de 2025 a las 10:22:47

Ciudad de México, a 22 de noviembre 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, lanzó una invitación a todos los mexicanos para que el próximo 6 de diciembre participen en una concentración en el Zócalo de la Ciudad de México por los siete años de la llamada Cuarta Transformación (4T).

Desde la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, la jefa del Ejecutivo federal aseguró que el movimiento fundado por el ex presidente Andrés Manuel López Obrador está fuerte y que pese a que algunos quieren sus “privilegios“, no lograrán traicionar al pueblo.

Además, la mandataria mexicana aseguró que el evento que realizará en el Zócalo recordará la llegada de la llamada Cuarta Transformación, cuando su antecesor y líder del partido político Morena tomó posesión como presidente de México.

Cabe señalar que técnicamente la gobernante federal ya no forma parte de ninguno de los institutos políticos que forman el movimiento, ya que, previo a convertirse en la primera presidenta de la República decidió no renovar su afiliación al partido guinda.