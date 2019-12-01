Sheinbaum insta a la ONU a "actuar con decisión", por encarcelamiento de Pedro Castillo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Agosto de 2025 a las 08:50:05

Ciudad de México, a 30 de agosto 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo llamó a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a “actuar con decisión”, luego de que consideró que sentó “un grave precedente de persecución política y discriminación” en Latinoamérica por el encarcelamiento del expresidente peruano, Pedro Castillo.

“La Organización de las Naciones Unidas debe actuar con decisión para garantizar el respeto a los derechos humanos y la justicia. La libertad de Castillo es también la defensa de la democracia y de la dignidad de nuestros pueblos”, manifestó la gobernante

Lo anterior lo dio a conocer luego de reunirse con Guido Croxatto, abogado del ex mandatario, en Palacio Nacional.

“Recibí en Palacio Nacional a Guido Croxatto, abogado del presidente Castillo, injustamente encarcelado en el Perú”, señaló la mandataria mexicana en una publicación en X.

Asimismo, la jefa del Ejecutivo federal expresó “en nombre de México”, su “más profunda solidaridad” con Pedro Castillo y su familia, y señaló que “su situación no solo es un caso personal, sino un grave precedente de persecución política y discriminación en nuestra región”.