Sheinbaum inaugura nuevo CRIT en Colima para atender a 700 niñas y niños

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Octubre de 2026 a las 15:55:36

Colima, Colima, a 6 de octubre de 2026.- La atención especializada para niñas y niños con discapacidad se ampliará en Colima con la apertura de un nuevo Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón (CRIT), inaugurado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

El nuevo espacio tendrá capacidad para brindar atención a alrededor de 700 menores, quienes podrán recibir terapias y servicios especializados destinados a mejorar su calidad de vida y favorecer su inclusión.

Durante el acto, la mandataria resaltó la importancia de ampliar la infraestructura para atender a la niñez y sumar esfuerzos entre instituciones para facilitar el acceso de las familias a servicios de rehabilitación.

Con esta apertura, Colima se incorpora a la red de centros de atención infantil especializada, con lo que se busca ampliar la cobertura para menores que requieren terapias y seguimiento profesional.