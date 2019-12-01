Ciudad de México, 27 de noviembre de 2026.- La presidenta de México. Claudia Sheinbaum Pardo inauguró la Bodega Nacional de Arte en la Cuarta Sección del Bosque de Chapultepec, con un modelo de infraestructura cultural único en América Latina que tendrá bajo su resguardo y conservación 43 mil obras, que representan el 60 por ciento de las 69 mil 555 obras pertenecientes a los acervos de 12 museos del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL).

“La Bodega Nacional requería una serie de mejoras, de equipos, porque ahí se está guardando el acervo de Bellas Artes, ya finalmente quedó, ya está ahí el acervo (...) Es quizá una de las instalaciones más bellas y más importantes de América Latina, o quizá del mundo”, destacó en la conferencia matutina.

Igualmente, la jefa del Ejecutivo Federal recordó que esa sección estaba en manos del Ejército desde el siglo XIX destinada como un área de producción de armamento y en el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto se intentó convertir en un desarrollo habitacional privado, lo que se evitó con la llegada del expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien entregó el terreno al Gobierno de la Ciudad de México.

“Es un proyecto de muy largo alcance y un legado cultural para todas las generaciones de nuestro país”, agregó.

Por su parte, la secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, detalló que la Bodega Nacional de Arte opera con un modelo enfocado en tres ejes: resguardo, conservación y restauración, y acceso público. Comprende una superficie total de 45 mil 514 metros cuadrados (m²) en la Cuarta Sección del Bosque de Chapultepec, con un espacio construido de cerca de 26 mil m² distribuidos en 12 edificios con un proyecto arquitectónico a cargo de Mauricio Rocha Iturbide.

El complejo tiene una conexión directa entre bóvedas, talleres y laboratorios para reducir los traslados y riesgos de las piezas; cuenta con 11 bóvedas diferenciadas para caballete, papel, textil, fotografía, escultura, muebles y arte popular, entre otras, equipadas con control de temperatura y humedad, vigilancia y protección contra incendios.