Sheinbaum impulsa “Mundial Social” y rehabilita más de 3 mil canchas rumbo a la Copa del Mundo 2026

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Abril de 2026 a las 13:26:56

Ciudad de México, 10 de abril del 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que el proyecto “Mundial Social” busca convertir al fútbol en una herramienta para fortalecer la paz, el deporte y la convivencia entre comunidades en México.

Desde Palacio Nacional, durante su tradicional conferencia matutina, Sheinbaum Pardo informó que 3 mil 612 canchas deportivas en todo el país se encuentran en proceso de construcción o rehabilitación, como parte de las acciones previas a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El programa también contempla la participación de Grupo Modelo, empresa que anunció que obsequiará 500 boletos para partidos del Mundial 2026 a las y los ganadores de las Copas y Mundialitos del Mundial Social.

Además, la compañía otorgará 35 mil licencias de transmisión a negocios locales para que puedan proyectar los partidos, e instalará pantallas móviles en los 32 estados de la República para que la población pueda seguir la justa deportiva.

La mandataria federal explicó que el proyecto también busca impulsar el turismo en el país, particularmente en las ciudades sede: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, invitando a los visitantes a recorrer otros destinos del territorio nacional.

Como parte de estos preparativos, también se trabaja en la rehabilitación de sitios arqueológicos y recintos culturales, entre ellos el Museo Textil, con el objetivo de ampliar la oferta cultural para turistas y aficionados.

La jefa del Ejecutivo federal subrayó que, más allá del evento deportivo, el objetivo es aprovechar el Mundial para involucrar a niñas, niños y jóvenes en actividades físicas y comunitarias, promoviendo el fútbol como un instrumento de educación, integración social y construcción de paz.