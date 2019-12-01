Sheinbaum habla sobre salida de Gertz Manero de la FGR

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Noviembre de 2025 a las 11:18:09

Ciudad de México, a 28 de noviembre 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo habló sobre la salida de Alejandro Gertz Manero como titular de la Fiscalía General de la República (FGR).

Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria mexicana indicó que tras recibir su carta, le ofreció una embajada al ex funcionario público y él la aceptó, aunque no dio detalles del país al que se mudará.

“Ya pronto vamos a decir a dónde se va a ir porque tiene que haber un proceso de la Secretaría de Relaciones Exteriores con el país y hasta que no se acepten las credenciales entonces no pueden anunciarse, es una regla, pero aceptó el fiscal”, puntualizó la jefa del Ejecutivo federal.

Por otra parte, la gobernante comentó que espera que exista una mayor coordinación con la o el próximo fiscal general.

“Se venía dando, pero espero que ahora, a partir de que se nombre al nuevo fiscal o la nueva fiscal, haya todavía más coordinación, porque es una responsabilidad del Gobierno de México, de las fiscalías y del Poder Judicial, avanzar en la seguridad y la paz”, indicó la presidenta Sheinbaum.

“La Fiscalía es muy importante, había habido coordinación, respetamos mucho al doctor Gertz, y ahora con la nueva Fiscalía, lo que queremos es que haya todavía más coordinación y trabajo coordinado, respetando la autonomía para garantizar la paz y la seguridad”, cerró la jefa de Estado.