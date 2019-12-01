Sheinbaum felicita a Lula por su victoria electoral: "ganó el pueblo de Brasil", asegura

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Octubre de 2026 a las 12:19:10

Ciudad de México, a 26 de octubre 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, felicitó a su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula Da Silva, por su triunfo en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de su país.

A través de sus redes sociales, la mandataria mexicana celebró el proceso electoral y aseguró que “ganó el pueblo de Brasil”.

El pasado 25 de octubre se llevó a cabo la segunda vuelta de los comicios presidenciales en Brasil, en donde el ahora presidente electo Lula da Silva se enfrentó al senador ultraderechista Flávio Bolsonaro, hijo del ex presidente Jair Bolsonaro, quien había ganado la primera vuelta.

Con su nueva victoria, el político progresista ocupará el cargo del Ejecutivo federal por cuarta ocasión.

Cabe recordar que, el pasado 5 de octubre, tras el final de la primara vuelta presidencial, en la que Bolsonaro aventajó al izquierdista, la presidenta Sheinbaum evitó pronunciarse sobre los resultados.

“Hay que esperar la segunda vuelta. Vamos a esperar la segunda vuelta y una vez que termine todo el proceso ya podemos dar más opinión”, señaló en ese momento la jefa del Ejecutivo federal.