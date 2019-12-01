Sheinbaum explica salida de Marx Arriaga de la SEP: "los libros no son patrimonio de una persona", asevera

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Febrero de 2026 a las 12:17:50

Ciudad de México, a 16 de febrero 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo explicó que la salida de Marx Arriaga Navarro, de la Dirección de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), sucedió por su negativa a realizar cambios en los libros de texto gratuitos.

Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria federal aseguró que al ex funcionario se le ofrecieron varias opciones para mantenerse en el Gobierno federal.

“No estaba de acuerdo en que hubiera ninguna modificación a los libros, entonces frente a esta situación pues se le ofreció otras opciones entre otras era la posibilidad de un Consulado, pero también otras opciones porque valoramos muchísimo el trabajo de Marx Arriaga”, indicó la jefa del Ejecutivo federal.

Por otra parte, la gobernante dejó en claro que los libros de texto gratuitos de la Nueva Escuela Mexicana no son patrimonio de una sola persona.

“Los libros de texto no son patrimonio de una persona, el movimiento de transformación es muy grande y siempre tiene que irse mejorando en el marco de la Nueva Escuela Mexicana y de lo que impulsó el presidente López Obrador”, puntualizó la presidenta Sheinbaum.