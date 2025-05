Sheinbaum exhibe a ministro por intentar favorecer a 3 grandes contribuidores

Ciudad de México, a 21 de mayo 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, exhibió a un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), quien en su momento fue director en el Servicio de Administración Tributaria (SAT), por intentar favorecer a tres grandes contribuyentes.

En ese sentido, la mandataria mexicana comentó en su rueda de prensa matutina, que el togado quiere resolver que se le devuelvan con intereses los créditos fiscales que pagaron estos contribuyentes hace algunos años.

“Entonces, un juez les dijo que en efecto habían pagado algo que no deberían haber pagado, primer problema. Pero resulta que empresas, grandes contribuyentes, están pidiendo que no solo se les devuelva el dinero que pagaron, sino que lo quieren con intereses ese pago. Esa reversión del pago la quieren con intereses, cosa que es ilegal, no se puede regresar recurso con intereses”, señaló la jefa del Ejecutivo federal.

La gobernante indicó que dichos contribuidores realizaron el pago cuando el ministro en cuestión era el director del SAT, y ahora busca que se les regrese ese pago.

“Lo que es muy curioso es que fueron pagos que se hicieron cuando uno de los ministros era director del SAT, tiene un nombre compuesto. Cuando ese ministro era director del SAT, se hicieron esos pagos, y ahora ese ministro quiere resolver que se le regrese con intereses. O sea, conflicto de interés, para empezar, y segundo, ilegal”, dijo la presidenta Sheinbaum.