Sheinbaum evalúa modernización del sistema de salud con gobernadores de 24 estados

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Octubre de 2026 a las 20:06:28

Ciudad de México, a 21 de octubre de 2026.- El fortalecimiento de los servicios médicos públicos y la consolidación de un modelo de atención gratuita fueron los temas centrales de la reunión que encabezó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo con gobernadoras y gobernadores de 24 entidades incorporadas al IMSS-Bienestar.

El encuentro se llevó a cabo este miércoles en Palacio Nacional, donde la mandataria federal revisó con los representantes estatales los avances de la modernización del sistema de salud.

A través de sus redes sociales, Sheinbaum informó sobre la reunión y reiteró que su administración busca avanzar hacia un esquema de atención médica universal, gratuito y de calidad para la población mexicana.

La revisión forma parte de los esfuerzos de coordinación entre el Gobierno de México y las entidades que participan en el IMSS-Bienestar, cuyo objetivo es ampliar el acceso a los servicios de salud para las personas que no cuentan con seguridad social.