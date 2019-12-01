Sheinbaum envía al Senado iniciativa para fortalecer derechos de jornaleros y trabajadores agrícolas

Ciudad de México, a 12 de marzo 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, envió al Senado de la República una iniciativa para fortalecer los derechos de los jornaleros y en general de los trabajadores de las grandes empresas agropecuarias, a fin de que se formalice su empleo, se garantice su acceso a la seguridad social y un ambiente sano.

La propuesta presidencial modificaría la Ley Federal del Trabajo y la Ley de Comercio Exterior, a fin de que la agroindustria mexicana, que es “uno de los principales sectores exportadores de México, que genera divisas y empleo”, se desarrolle bajo estándares verificables de cumplimiento laboral, sin deforestación ni degradación ambiental.

“En atención al interés público, a las obligaciones constitucionales y a las exigencias crecientes de los mercados internacionales”, como el Tratado Comercial de México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Según la argumentación de la mandataria mexicana, la agroindustria está considerada dentro de los aspectos más importantes para el desarrollo nacional, particularmente la producción de aguacate y frutos rojos -fresas, frambuesas, zarzamoras y arándanos- se han consolidado como unos de los pilares estratégicos del comercio exterior.

En el caso del aguacate, “los mercados internacionales han mostrado preocupación no sólo por la trazabilidad laboral y las condiciones de trabajo, sino también por el impacto ambiental”.

Como parte del cambio, se facultará a la Secretaría del Trabajo a emitir certificaciones que acrediten el cumplimiento de las obligaciones laborales de las agroindustrias. Se modifica la LFT, para el acceso a la seguridad social de los trabajadores agrícolas y la Ley de Comercio Exterior, a fin de evitar la desforestación.