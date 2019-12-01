Sheinbaum entrega cheque por 40 mdp para desarrollo del Conservatorio de Música de Tultepec; recursos fueron recuperados por el INDEP

Ciudad de México, 13 de noviembre de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo entregó un cheque por 40 millones 228 mil 799.34 pesos —de recursos obtenidos de la recuperación de bienes y activos por parte del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP)— para la construcción del Proyecto Integral para el desarrollo del Conservatorio de Música y Centro Cultural de Tultepec, en el Estado de México, como parte del cumplimiento a un compromiso de campaña.

“Tenemos un tema muy bonito: (...) la entrega el día de hoy de un recurso muy importante de algo que me comprometí en la campaña, que es un Conservatorio de Música para la Orquesta de Cámara Jóvenes por Tultepec" “Cuando estuve en el Estado de México, en Tultepec, en campaña, tocaron estos jóvenes y me pidieron que hiciéramos un conservatorio. Es una orquesta de cámara que ya tiene algún tiempo y que les vamos a dar la sorpresa porque están aquí con nosotros para que puedan escucharlos, que tocan bellísimo. Y el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado les va a dar el recurso para la construcción del conservatorio”, puntualizó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

Destacó que los recursos recuperados por el INDEP provienen de la venta de 57 de las 62 motocicletas subastadas —incautadas a Ryan Wedding por la Fiscalía General de la República (FGR) y entregadas al Instituto en julio de este año—. En total, la subasta generó casi 71 mdp, de los cuales 40.2 mdp se destinarán al proyecto cultural.

En “La mañanera del pueblo” se presentó la Orquesta de Cámara Jóvenes por Tultepec que interpretó “New World Symphony” de Antonín Dvořák, “Nereidas” de Amador Pérez Dimas y “Sinfonía” de Georg Philipp Telemann. Además, los integrantes de la orquesta, Bradley Torices Sánchez, de 17 años; Iktan Yuuban Hernández de León, de 13 años; Aram Yahir Flores Lara, de 17 años; Sofía Silva Romero, de 14 años, y el profesor y director de orquesta, Omar Alejandro Reyes Gutiérrez, agradecieron el apoyo otorgado por la Presidenta de México que les permitirá seguir desarrollando su vocación artística.

La secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, detalló que el Conservatorio de Música contará con 8 aulas teóricas, 24 salones de práctica individual y 24 salas de ensayo y el Centro Cultural tendrá salones de danza y usos múltiples, así como talleres y una concha acústica para eventos y conciertos al aire libre, que se prevé esté concluido en 2028. Agregó que se tendrá una cobertura de 3 mil 500 estudiantes: mil 500 de Bachillerato certificado por el INBAL y 2 mil de Educación Superior. De acuerdo con la ruta de implementación, en el ciclo 2027-2028 se proyecta el arranque de la formación en cuatro bachilleratos y en el ciclo 2028-2029 el inicio de la primera Licenciatura en Música Mexicana.

La directora general del INDEP, Mónica Fernández Balboa, explicó que la entrega de este cheque reafirma la misión de transformar símbolos de corrupción y abuso en proyectos para el desarrollo cultural y educativo, ya que los bienes y activos recuperados por esta dependencia son transferidos en apoyos a través del Gabinete Social de la Presidencia de la República, que entre sus acciones contempla el desarrollo de este conservatorio en Tultepec.

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, destacó que el apoyo da muestra de la generosidad de la Presidenta y de su compromiso con el futuro de las juventudes. El presidente municipal de Tultepec, Ramón Sergio Luna Cortés, agradeció a la Presidenta por la entrega de este cheque ya que fortalece el programa preventivo contra las adicciones “Jóvenes por Tultepec: Una nueva historia”, con el objetivo de que niñas, niños y jóvenes de entre 5 a 19 años tengan un espacio para su desarrollo musical y que hoy crece con la creación del primer conservatorio municipal en todo el país.