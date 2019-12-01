Sheinbaum encabeza izamiento de bandera en memoria de las víctimas de los sismos de 1985 y 2017

Ciudad de México, a 19 de septiembre 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo encabezó la ceremonia de izamiento de la bandera monumental a media asta en el Zócalo de la Ciudad de México, en memoria de las víctimas de los sismos del 19 de septiembre de 1985 y 2017.

En punto de las 7:15 horas, la mandataria mexicana salió de Palacio Nacional para participar en la ceremonia solemne.

En el evento, la jefa del Ejecutivo federal estuvo acompañada por el titular de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla; almirante Raymundo Pedro Morales, secretario de Marina (Semar); Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC); Rosa Icela Rodríguez, titular de Gobernación (Segob); general Hernán Cortés Hernández, comandante de la Guardia Nacional; la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa; el presidente nacional de la Cruz Roja Mexicana, Carlos Freaner Figueroa, además de Clara Brugada Molina, jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

“Se hace este evento de recuerdo, de rememoranza, a todos aquellos que perdieron la vida en los dos sismos: 1985 y 2017, y más tarde viene el Simulacro. Nuestro cariño y abrazo a todos aquellos que perdieron un familiar en los sismos de 1985 y 2017”, apuntó la gobernante.