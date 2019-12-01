Sheinbaum encabeza ceremonia con motivo del Día de la Bandera: “México es dignidad, valentía y grandeza”, asegura

Ciudad de México, a 24 de febrero 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo encabezó la ceremonia con motivo del Día de la Bandera, desde el Campo Marte, ubicado en la Ciudad de México.

Durante el acto, la jefa del Ejecutivo federal se dirigió a niñas, niños y jóvenes, a quienes recordó que México es dignidad, valentía y grandeza.

“Siéntanse profundamente orgullosos y orgullosas de ser hijas e hijos de esta tierra milenaria, cuna de culturas extraordinarias y de mujeres y hombres valientes que escribieron la historia de nuestra patria con coraje. Cada vez que entonen el Himno Nacional, háganlo con el pecho erguido y la voz firme porque están proclamando al mundo que México es dignidad, es valentía y es grandeza.”, expresó la gobernante.

Igualmente, afirmó que la bandera representa a todas y todos los mexicanos, aun siendo diversos en lo cultural, en lo político y en lo social, ya que resalta la grandeza de la patria.

“Alcemos la mirada al futuro, con nuestra bandera al frente como faro y como promesa porque no somos un pueblo que olvida, somos un pueblo que recuerda y que siempre avanza hacia el porvenir; somos historia que inspira, somos fuerza que une, somos siempre esperanza que florece; somos mexicanas y mexicanos orgullosos de nuestra patria, orgullosas y orgullosos de nuestra bandera, orgullosas y orgullosos de llevar en el alma el nombre eterno de nuestra patria”, puntualizó.

Además, mencionó que la Bandera Nacional es más que un símbolo y retrata la narrativa de la historia nacional que hoy refleja tres dimensiones: la raíz indígena, la emancipación colonial y la consolidación del México independiente de nuestros días, que es un símbolo de continuidad histórica y de transformación política.