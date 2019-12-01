Sheinbaum destaca récord en turismo entre enero y agosto de 2026

Ciudad de México, 15 de octubre de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que México registra récords históricos en turismo con la llegada de 67.7 millones de viajeros internacionales entre enero y agosto de 2026, 6.3 por ciento más respecto a 2025; de 32.7 millones de turistas internacionales, 3.9 por ciento más respecto a 2025; y la derrama económica alcanzó los 24 mil 152 millones de dólares (mdd), lo que representa un 0.9 por ciento más respecto a 2025.

“Es muy buena, la verdad. 67.7 millones de viajeros internacionales, 67.7, 6.3 por ciento más. Turistas internacionales, 32.7 millones, 3.9 por ciento más. Y 24 mil 152 millones de dólares de enero a agosto de derrama económica por el turismo. Récord en turismo”, puntualizó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

Desde Saltillo, Coahuila, la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, señaló que los récords alcanzados en el último periodo son históricos ya que desde hace más de 20 años que no se registraban.

Informó que, además, de enero a agosto de 2026, México alcanzó una cifra histórica de 8.2 millones de cruceristas, lo que representa un incremento de 13.5 por ciento respecto al mismo periodo de 2025. Asimismo, este segmento generó una derrama económica de 716 millones de dólares, equivalente a un crecimiento de 17.3 por ciento.

Respecto al Tren Maya puntualizó que se han transportado 65 mil 037 personas extranjeras, 1.6 por ciento más que el año anterior; mientras que los aeropuertos registraron 128.3 millones de pasajeros; los museos recibieron más de 7.55 millones de personas y las zonas arqueológicas, 6.20 millones.

Agregó que, de igual forma, en agosto de 2026 se cumplieron récords adicionales como la llegada de 8 millones de viajeros internacionales, 1.3 por ciento más que en agosto de 2025, una derrama económica de 2 mil 409 mdd, 7 por ciento más respecto al año pasado y un gasto medio del turista que llega por vía aérea de mil 270 dólares, es decir 15.2 por ciento más.

Informó que para las festividades de Día de Muertos se proyecta la llegada de 1.69 millones de turistas a cuartos de hotel —lo que significa un aumento de 1.2 por ciento respecto a 2025—, una derrama económica en toda la cadena productiva con un incremento superior al 5 por ciento y una ocupación hotelera que superará los registros previos, alcanzando hasta 70 u 80 por ciento en los principales destinos turísticos.

Al respecto, hizo un llamado a consultar la cartelera de Visit México, en la página https://visitmexico.com/ para conocer las más de 200 experiencias en todo el país para disfrutar de las tradiciones de esta época del año.