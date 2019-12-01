Sheinbaum destaca hallazgo de tumba zapoteca en Oaxaca

Sheinbaum destaca hallazgo de tumba zapoteca en Oaxaca
24 de Enero de 2026
Oaxaca, Oaxaca, a 24 de enero 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo dio a conocer el hallazgo de una tumba zapoteca datada del año 600 d.C. por parte de arqueólogos mexicanos en la comunidad de San Pablo Huitzio, Oaxaca.

La mandataria mexicana calificó el hallazgo como “el descubrimiento arqueológico más relevante de la última década en México” por la conservación e información disponible, además de considerarlo una muestra de la “grandeza milenaria” del país. 

Por su parte, la titular de la Secretaría de Cultura, Claudia Curiel de Icaza ha descrito el hallazgo como “excepcional” por su conservación y por lo que evidencia de esa cultura, al subrayar que “se investiga, protege y comparte con la sociedad”.

A través de un comunicado, la dependencia resaltó la presencia de elementos escultóricos y pintura mural, con representaciones simbólicas asociadas al poder y a la muerte, además de frisos y lápidas con inscripciones calendáricas.

Además, señaló que un equipo interdisciplinario del Centro INAH Oaxaca realiza labores de conservación, protección e investigación, incluida la estabilización de la pintura mural, cuyo estado es delicado por la presencia de raíces e insectos y por cambios abruptos en las condiciones ambientales.

