Sheinbaum dará informes sobre el Mundial 2026, desde Los Pinos

Ciudad de México, a 30 de octubre 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo anunció que dará a conocer los avances relacionados con la organización del Mundial de Futbol de la FIFA de 2026 durante su conferencia de prensa del próximo 3 de noviembre que se llevará a cabo en el Complejo Cultural de Los Pinos.

En su encuentro con periodistas del 30 de octubre, la mandataria mexicana mencionó que los avances serán desde la antigua residencia presidencial porque habrá algunas actividades especiales.

“El lunes vamos a presentar el Mundial, ahora sí. De hecho lo vamos a presentar fuera de aquí, vamos a ir a Los Pinos, los vamos a invitar allá en la mañana. En la mañanera, va a ser a las ocho de la mañana el lunes en Los Pinos, en el parque abierto porque se van a presentar algunas actividades especiales, va a estar muy bonito”, dijo la jefa del Ejecutivo federal.

Por otra parte, comentó que, en lo que respecta a la organización de la justa mundialista, fue en el 2015, es decir, en el sexenio de Enrique Peña Nieto, que el Gobierno mexicano firmó exenciones de impuestos con empresas participantes.

“Fue un acuerdo que se firmó en el 2015 si no mal me acuerdo. Las condiciones, digamos, o los requisitos para la realización del Mundial en México lo firmaron en la época de Peña Nieto. Se firmaron estas exenciones, de tal manera que era un contrato que ya estaba establecido con México. Nosotros cambiamos algunas de esas características que se habían firmado en aquella época, pero ya era un contrato firmado y por lo tanto se establece en la ley y así tiene que ser”, cerró la gobernante.