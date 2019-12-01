Sheinbaum da posicionamiento de México sobre el conflicto en Groenlandia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Enero de 2026 a las 13:48:08

Ciudad de México, a 19 de enero 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, indicó que el país tiene una postura de respeto hacia la soberanía de cada país, tal y como lo dicta la Constitución.

Lo anterior lo comentó respecto a la situación que se vive desde que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump manifestó de nueva cuenta su deseo por anexar a la isla más grande del mundo a su territorio.

Cabe señalar que no es la primera vez que la jefa del Ejecutivo federal es cuestionada sobre acciones del Gobierno estadounidense en territorios extranjeros, como en Venezuela, sin embargo, la respuesta de la gobernante es que la República Mexicana apoya la protección de las soberanía de los países.

Por otra parte, en lo que respecta a la situación que prevalece en Guatemala, dijo que buscará comunicarse con el mandatario guatemalteco, Bernardo Arévalo de León, para apoyarlo dentro del marco del derecho internacional.