Sheinbaum da posicionamiento de México sobre el conflicto en Groenlandia

Sheinbaum da posicionamiento de México sobre el conflicto en Groenlandia
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Enero de 2026 a las 13:48:08
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, a 19 de enero 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, indicó que el país tiene una postura de respeto hacia la soberanía de cada país, tal y como lo dicta la Constitución.

Lo anterior lo comentó respecto a la situación que se vive desde que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump manifestó de nueva cuenta su deseo por anexar a la isla más grande del mundo a su territorio.

Cabe señalar que no es la primera vez que la jefa del Ejecutivo federal es cuestionada sobre acciones del Gobierno estadounidense en territorios extranjeros, como en Venezuela, sin embargo, la respuesta de la gobernante es que la República Mexicana apoya la protección de las soberanía de los países.

Por otra parte, en lo que respecta a la situación que prevalece en Guatemala, dijo que buscará comunicarse con el mandatario guatemalteco, Bernardo Arévalo de León, para apoyarlo dentro del marco del derecho internacional.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Identifican a atacante del bar Könor de Querétaro: FGE
Violencia: Ultiman a tiros a un individuo en Uruapan, Michoacán 
Coordinan trabajos entre fiscalías para dar con menores: Víctor Antonio de Jesús 
Violencia: ultiman individuo en Uruapan, Michoacán 
Más información de la categoria
Capacitación, equipamiento y profesionalización de mandos fortalecen a la Guardia Civil: SSP de Michoacán
Gobierno de Michoacán paga nómina a 2,829 trabajadores del IMSS-Bienestar
Niño ultima a su papá por quitarle un videojuego; ocurrió en Pensilvania
Con martillo ultimó a su ex pareja y a su ex suegra frente a un menor: dictan formal prisión a Eric Antonio ‘N’
Comentarios