Sheinbaum da a conocer nueva fecha para visita del presidente de Francia a México

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Octubre de 2025 a las 12:18:48

Ciudad de México, a 30 de octubre 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo dio a conocer que su homólogo francés, Emmanuel Macron visitará el país el próximo 7 de noviembre.

Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria mexicana que en la visita del líder galo se tratará el tema de la repatriación de los códices Borgia y otro manuscrito prehispánico que se encuentran actualmente en Francia y que forman parte del patrimonio histórico del país.

“Nos interesa a nosotros mucho por unos códices que el otro día aquí José Alfonso (Suárez del Real, asesor político de la Coordinación de Comunicación Social del Gobierno) comentó, que queremos que lleguen a México, ese es nuestro principal interés”, indicó la gobernante.

Asimismo, la jefa del Ejecutivo federal mencionó que el mandatario francés se reunirá con empresarios de su país y mexicanos, como parte del fortalecimiento de las relaciones económicas bilaterales.

“Bueno, obviamente viene con empresarios y a tener un encuentro también con empresarios mexicanos, pero nuestro interés mayor es la repatriación de estos códices que son muy importantes para México”, subrayó la presidenta Sheinbaum.

De igual forma, añadió que se prevé una conferencia conjunta con el mandatario francés, aunque precisó que los detalles del programa aún se están definiendo.

“Supongo que sí (habrá conferencia conjunta). Se está acordando la agenda, va a ser muy breve la visita y se está acordando la agenda, pero nuestro interés mayor tiene que ver con eso (la repatriación de los códices)”, señaló la gobernante mexicana.