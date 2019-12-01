Sheinbaum contradice a Trump; niega temer a organizaciones criminales

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Septiembre de 2025 a las 10:44:39

Ciudad de México, a 3 de septiembre 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo contradijo las declaraciones de su homólogo estadounidense, Donald Trump, quien aseveró que la mandataria mexicana le tiene miedo a las organizaciones criminales.

Durante su conferencia de prensa matutina, la jefa del Ejecutivo federal comentó que respeta al presidente de Estados Unidos, pero aseveró que no es verdad lo que dice en el sentido de que tiene miedo a enfrentar a los cárteles del narcotráfico.

“Ya lo he dicho en otras ocasiones, porque no es la primera vez que él lo menciona, respetamos mucho la relación entre México y Estados Unidos, al presidente Trump, no es verdad esta afirmación que hace”, dijo la gobernante.

Por otra parte, la presidenta Sheinbaum agradeció al mandatario estadounidense los buenos comentarios que hizo sobre su persona.

“Nos quedamos con la buena relación (con Estados Unidos), le agradezco la buena mención que hizo de mi persona, pero lo importante aquí es que hemos logrado entendimiento con EE.UU., que no ha sido fácil, en muchos temas”, agregó.

En la previa, el líder republicano remarcó que la mandataria mexicana le tiene mucho miedo a las organizaciones criminales del país, por eso no acepta la intervención del Ejército estadounidense en México.