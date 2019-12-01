Sheinbaum contradice a Trump; niega temer a organizaciones criminales

Sheinbaum contradice a Trump; niega temer a organizaciones criminales
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Septiembre de 2025 a las 10:44:39
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, a 3 de septiembre 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo contradijo las declaraciones de su homólogo estadounidense, Donald Trump, quien aseveró que la mandataria mexicana le tiene miedo a las organizaciones criminales.

Durante su conferencia de prensa matutina, la jefa del Ejecutivo federal comentó que respeta al presidente de Estados Unidos, pero aseveró que no es verdad lo que dice en el sentido de que tiene miedo a enfrentar a los cárteles del narcotráfico.

“Ya lo he dicho en otras ocasiones, porque no es la primera vez que él lo menciona, respetamos mucho la relación entre México y Estados Unidos, al presidente Trump, no es verdad esta afirmación que hace”, dijo la gobernante.

Por otra parte, la presidenta Sheinbaum agradeció al mandatario estadounidense los buenos comentarios que hizo sobre su persona.

“Nos quedamos con la buena relación (con Estados Unidos), le agradezco la buena mención que hizo de mi persona, pero lo importante aquí es que hemos logrado entendimiento con EE.UU., que no ha sido fácil, en muchos temas”, agregó.

En la previa, el líder republicano remarcó que la mandataria mexicana le tiene mucho miedo a las organizaciones criminales del país, por eso no acepta la intervención del Ejército estadounidense en México.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Reportan como desaparecida a la influencer Marian Izaguirre; fue vista por última vez en Uruapan, Michoacán
Ultiman a comerciante en Celaya, Guanajuato
Se incendia vehículo en fraccionamiento Camponubes de Morelia, Michoacán
Sentencian a 3 años de prisión a 8 escoltas de un funcionario de Guanajuato, luego de ser detenidos en Querétaro
Más información de la categoria
Ataque de EEUU a barco venezolano en el Caribe fue un
UMSNH recibirá íntegro su presupuesto 2025; Gobierno de Michoacán compensará el ajuste federal: Navarro García
Confirma Trump 11 criminales abatidos en ataque a barco en el Caribe; operaban bajo control de Maduro, asegura
“Lorena” y monzón mexicano provocan fuertes lluvias en gran parte del país
Comentarios