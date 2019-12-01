Sheinbaum confirma reunión con homólogos de Guatemala y Belice

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Agosto de 2025 a las 10:14:28

Ciudad de México, a 11 de agosto 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó que el próximo 15 de agosto se reunirá con sus homólogos de Guatemala, Bernardo Arévalo de León y con el de Belice Juan Antonio Briceño.

En su conferencia de prensa matutina, la mandataria mexicana explicó que en la fecha comentada viajará a Guatemala para su encuentro con el líder guatemalteco y horas después se llevará a cabo una junta trilateral en la que estará presente el primer ministro beliceño, desde Calakmul, Campeche.

En ese sentido, la jefa del Ejecutivo federal comentó que la reunión fue propuesta por el presidente Arévalo de León en una llamada telefónica sostenida el pasado 8 de agosto, en la que la invitó a visitar su país.

Además, adelantó que su agenda comenzará el jueves por la noche, cuando viajará a Chetumal para encabezar desde allí su conferencia matutina el viernes 15 de agosto.

Al concluir el encuentro con medio, se trasladará a Guatemala para el encuentro bilateral con Arévalo, y regresará a Calakmul para recibir al primer ministro de Belice, Juan Antonio Briceño, con quien sostendrá una reunión trilateral junto al mandatario guatemalteco.

Ese mismo día, pero horas después, se reunirá con su homólogo beliceño para tratar temas bilaterales.