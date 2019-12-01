Sheinbaum confía en llegar a un acuerdo con taxis "autorizados" del AICM

Ciudad de México, a 13 de marzo 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo dijo que confía en que sea a través del diálogo como se llegue a un acuerdo con los taxis concesionados del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y la operación de unidades de las plataformas digitales.

“Se requiere buscar opciones que equilibren entre salvaguardar las garantías de los choferes que pagan una concesión por tener derecho a operar y el derecho de los usuarios a buscar opciones más económicas”, señaló la mandataria mexicana.

Durante su conferencia de prensa matutina, la jefa del Ejecutivo federal manifestó que el malestar de los trabajadores del volante es válido, ya que ellos se cuestionan por qué los conductores de aplicación no pagan por el derecho a transitar por la terminal aérea.

“En muchos países incluso no se ha dado permiso a estas plataformas (Uber, Didi, entre otras) a entrar para proteger el trabajo de sus taxistas. En la Ciudad de México se opera en la terminal aérea bajo la premisa de que hay unidades concesionadas que pagan sus derechos por trabajar. En cambio, las plataformas digitales que llegan al AICM no lo hacen. Dicen los taxistas: ‘¿por qué, si nosotros pagamos derechos, van a tener la misma condición los que llegan sin pagarlos?’ Es válido”, expresó la gobernante.

No obstante, la presidenta Sheinbaum citó que los usuarios del transporte por aplicación argumentan sobre todo las tarifas que se cobran, las cuales suelen ser más accesibles que un taxi autorizado.

En ese sentido, comentó que existe la posibilidad de que se instale un lugar un poco más alejado del aeropuerto al cual puedan llegar los transportistas por aplicación y que además sea una zona segura para ellos y los usuarios.