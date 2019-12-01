Sheinbaum celebra ratificación de Genaro Lozano como embajador en Italia

Sheinbaum celebra ratificación de Genaro Lozano como embajador en Italia
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Agosto de 2025 a las 09:47:17
Ciudad de México, a 21 de agosto 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, celebró que el Congreso de la Unión ratificará al comunicador Genaro Lozano Valencia como embajador en Italia.

Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria mexicana afirmó que se trata de “experto en relaciones internacionales y que apoyó “de muchas maneras” al movimiento de la Cuarta Transformación (4T).

“Es un experto en relaciones internacionales. Él, aparte de defender los derechos de todas las personas LGBT y ha sido una activista en ese sentido, él nos apoyó al final en mucho y de muchas maneras”, argumentó la jefa del Ejecutivo federal.

En ese sentido, la gobernante comentó que el ex comunicador de Televisa era una “buena opción” para la Embajada del país en Italia.

Cabe mencionar que la ratificación de Lozano Valencia se dio gracias a los votos de Morena, partidos aliados y Movimiento Ciudadano (MC).

