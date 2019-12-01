Sheinbaum celebra cifra histórica de empleo informal en México

Sheinbaum celebra cifra histórica de empleo informal en México
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Noviembre de 2026 a las 13:20:06
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Ciudad de México, a 9 de noviembre 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo celebró un nuevo máximo histórico de empleo formal, al alcanzar los 23 millones 88 mil 353 puestos de trabajo afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

“Llegamos a una cifra máxima de empleos formales en este mes de octubre, 23 millones 88 mil 353, la cifra máxima de toda la historia”, reiteró.

Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria mexicana aseguró que se trata de una buena noticia para el país y adelantó que las cifras oficiales serán presentadas por el organismo de salud por la tarde.

La jefa del Ejecutivo federal presentó datos que indican que, entre septiembre y octubre se generaron 161 mil 77 nuevos puestos de trabajo, lo que representa un crecimiento mensual de 0.7 por ciento.

Además, indicó que  durante los primeros diez meses de 2026, se acumularon 571 mil 277 nuevos empleos formales. En tanto, la comparación con octubre de 2025 refleja un incremento anual de 1.3 por ciento.

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