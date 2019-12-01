Sheinbaum celebra cese al fuego entre EEUU e Irán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Abril de 2026 a las 12:23:12

Ciudad de México, a 8 de abril 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, celebró el alto al fuego temporal acordado el pasado 7 de abril entre Estados Unidos e Irán, tras más de un mes de hostilidades.

Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria mexicana indicó que las dos semanas de tregua representan un respiro para la economía global y nacional, ya que bajan los precios del petróleo.

“Yo creo que el mundo entero reconoce estas dos semanas que se dieron ayer entre Irán y Estados Unidos. Es algo bueno para el país también porque han bajado los precios del petróleo”, dijo la gobernante.

Asimismo, la jefa del Ejecutivo federal indicó que “el mundo entero en este momento está buscando que haya paz en Irán y en el Medio Oriente”, así como en el resto de países.

Los gobiernos de Irán y Estados Unidos acordaron un alto el fuego de dos semanas, durante el cual negociarán un acuerdo de paz en Pakistán con base a un plan de diez puntos presentado por Teherán que incluye, entre otros, un control iraní del estrecho de Ormuz y el pago reparatorio para la reconstrucción del país.