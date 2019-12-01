Sheinbaum asegura que hay "todas las garantías de seguridad" para el Mundial de 2026

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Febrero de 2026 a las 12:19:36

Ciudad de México, a 24 de febrero 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, indicó que existen “todas las garantías de seguridad” para que se lleve a cabo el Mundial 2026 en territorio nacional.

“Todas, hay todas las garantías. Ningún riesgo (para los visitantes en dicho evento deportivo)”, dejó en claro la mandataria mexicana.

Las declaraciones de la jefa del Ejecutivo federal se dan luego de los hechos violentos que se registraron en gran parte del país tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alías “El Mencho”, durante un operativo militar en Tapalpa, Jalisco, el pasado 22 de febrero.

Según el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, 25 elementos de la Guardia Nacional y 30 presuntos miembros del crimen organizado murieron en enfrentamientos armados.

Derivado de esas jornadas violentas, el medio especializado en deportes, ESPN, informó que la FIFA solicitó informes internos sobre la situación de seguridad que afectó a México.

Cabe mencionar que Guadalajara, Jalisco será una de las sedes de la Copa del Mundo 2026 en el verano, además de que en marzo recibirá los partidos de repechaje que definirán cupos para dicha justa deportiva.