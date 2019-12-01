Sheinbaum asegura que EEUU no invadirá México para combatir al crimen organizado

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Agosto de 2025 a las 10:45:38
Ciudad de México, a 8 de agosto 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo dejó en claro que Estados Unidos no invadirá México, para combatir al crimen organizado.

“Estados Unidos no va a venir a México con los militares. Cooperamos, colaboramos, pero no va a haber invasión, eso está descartando, absolutamente descartado”, indicó la jefa del Ejecutivo federal.

Lo anterior, luego de que el medio estadounidense The New York Times publicó una nota en la que aseguró que el presidente Donald Trump ordenó a las Fuerzas Armadas de su país que comiencen la ofensiva contra los cárteles de la droga de América Latina, a los que considera grupos terroristas.

En ese sentido, durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria mexicana recalcó que la incursión de militares estadounidenses en nuestro país no es parte de ningún acuerdo, aunque reconoció que el Gobierno de Donald Trump sí lo ha sugerido durante las llamadas telefónicas.

“De que lo hemos manifestado en todas las llamadas de que no está permitido y de que no es parte de ningún acuerdo ni mucho menos, cuando lo han llegado a plantear siempre hemos dicho que no, que podemos colaborar de otra manera pero que de eso no”, argumentó la gobernante.

