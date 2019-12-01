Sheinbaum arremete contra el PAN; asegura que no tiene proyecto cercano a la gente

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Octubre de 2025 a las 14:40:43

Ciudad de México, a 29 de octubre 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que arremetió contra el Partido Acción Nacional (PAN), el cual señaló que enfrenta “un pequeño problema” y es que carece de un proyecto que conecte con la ciudadanía.

Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria mexicana fue cuestionada sobre las declaraciones del dirigente nacional panista, Jorge Romero Herrera, quien afirmó que el blanquiazul se encuentra en un proceso de renovación interna y que saldrá a las calles rumbo a las elecciones de 2027.

En ese sentido, la jefa del Ejecutivo federal dijo que la más grande diferencia entre el PAN y Morena es que su movimiento nació del trabajo territorial y del contacto directo con la gente, algo que, aseguró, distingue a su proyecto político de las oposiciones.

“Nosotros crecimos así, así se fue formando el movimiento de transformación, tocando casa por casa. Así encuentras la foto ahí donde estoy brigadeando, tocando casa por casa. Así crecimos nosotros políticamente: en contacto directo con la gente, con la movilización popular”, subrayó la dirigente.

Por otra parte, recordó que cuando era estudiante universitaria y participaba en movimientos sociales.

“Cuando era estudiante, aquí está un compañero de la Facultad de Ciencias. Decíamos que hoy íbamos a ‘salonear’, porque tocábamos la puerta del salón y si el maestro o maestra nos dejaba entrar, pues pasábamos a informar sobre el aumento de cuotas o las reformas de Carpizo en el 86”, rememoró la presidenta Sheinbaum.