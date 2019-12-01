Sheinbaum anuncia medidas de seguridad tras ataque en Teotihuacán

Sheinbaum anuncia medidas de seguridad tras ataque en Teotihuacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Abril de 2026 a las 16:30:34
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Ciudad de México, 21 de abril de 2026.- Tras el ataque ocurrido en Teotihuacán, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció una serie de medidas orientadas a reforzar la seguridad en sitios turísticos y prevenir hechos similares.

Entre las principales acciones destaca el incremento de la seguridad en los accesos a zonas arqueológicas. La decisión surge luego de que el agresor lograra ingresar con un arma a un área turística que carecía de filtros de revisión, como arcos detectores.

Ante esta situación, la mandataria instruyó a la Secretaría de Seguridad y a la Secretaría de Cultura a fortalecer la vigilancia. Las medidas incluyen una mayor presencia de la Guardia Nacional, así como la implementación de revisiones más estrictas en los puntos de acceso.

Asimismo, Sheinbaum mencionó la importancia de la prevención. En este sentido, señaló la necesidad de reforzar la vigilancia en redes sociales y de impulsar programas enfocados en la salud mental, la integración familiar y la formación de valores.

Estas acciones buscan garantizar la seguridad de visitantes y trabajadores en espacios turísticos, además de atender las causas que pueden derivar en hechos de violencia.

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