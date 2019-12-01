Sheinbaum anuncia inversión privada de 130 mil mdp para expansión del Puerto de Guaymas, Sonora

Guaymas, Sonora, 2 de febrero de 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó la gira productiva que realizó este fin de semana por Baja California y Sonora, durante la que inauguró diversas obras estratégicas, y anunció que como parte del proyecto de expansión del Puerto de Guaymas, a cargo de la Secretaría de Marina, se contempla una inversión privada de 130 mil millones de pesos, la cual iniciará en el primer trimestre de este año.

“Es una inversión muy importante de 130 mil millones de pesos, fundamental, que ya finalmente inicia este año, en el primer trimestre. Es el compromiso que hicimos aquí con los inversionistas, porque prácticamente ya está todo y se resolvió el tema del gasoducto”, señaló la mandataria.

La jefa del Ejecutivo federal calificó como altamente productiva su gira de trabajo, en la que se inauguró la primera etapa del Viaducto Elevado de Tijuana, cuya segunda fase será abierta en febrero; el Centro de Control de Tráfico Marítimo de Ensenada, considerado el más equipado de América Latina; y se presentó el Plan de Justicia para los Trabajadores Agrícolas de San Quintín.

Asimismo, destacó la puesta en marcha de la carretera Bavispe–Nuevo Casas Grandes, que conecta Sonora con Chihuahua y reduce el tiempo de traslado a una hora y media, así como el hundimiento del exbuque “Corrientes” en la Bahía de San Carlos, como parte del fortalecimiento del Sistema Arrecifal Artificial Sonorense (SAAS) mediante una técnica ecológica y turística.

Sheinbaum recordó además que este lunes 2 de febrero se inaugurará el tramo Santa Fe–Observatorio del Tren El Insurgente, con lo que quedará concluida en su totalidad esta obra ferroviaria que conecta Toluca con la Ciudad de México.

En relación con la expansión del Puerto de Guaymas, subrayó que la construcción del Gasoducto Hermosillo–Guaymas resuelve un problema histórico en el traslado de gas natural proveniente de Texas, además de que se sumará una Terminal de Gas Natural Licuado para exportación a Asia y para generar cabotaje hacia el sur del país, con el objetivo de impulsar el desarrollo de Puerto Chiapas y los Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar.

Agregó que la modernización convertirá a Guaymas en un puerto especializado en vehículos y contenedores, lo que permitirá apoyar la operación del Puerto de Lázaro Cárdenas y facilitar la salida de la producción minera de Sonora, principalmente a través de Grupo México.