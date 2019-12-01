Sheinbaum anuncia inversión de 300 mdp para impulsar el Turismo Comunitario en Pátzcuaro

Pátzcuaro, Michoacán, 3 de julio de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció una inversión de 300 millones de pesos para fortalecer el Turismo Comunitario en Pátzcuaro y la región del Lago, como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

Durante un evento en el municipio, la mandataria explicó que los recursos, provenientes del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), se destinarán al mejoramiento de infraestructura, al fortalecimiento de los prestadores de servicios turísticos y al desarrollo de las comunidades indígenas.

Sheinbaum señaló que el objetivo es impulsar un modelo de turismo que permita a las comunidades beneficiarse directamente de la actividad económica, al ofrecer a los visitantes experiencias ligadas a la historia, la cultura y las tradiciones de los pueblos originarios.

“Lo que estamos haciendo el día de hoy es aportar estos recursos para ustedes, para que se puedan mejorar los distintos lugares y poder vivir del turismo, pero no que vengan las grandes empresas a ponerse aquí, sino el turismo de la gente, el turismo comunitario”, afirmó.

La presidenta recordó que recientemente el Gobierno de México publicó un decreto para reconocer al Turismo Comunitario como una actividad de interés público.

Entre las obras contempladas con la inversión se encuentran la construcción de una pasarela accesible en las ruinas de San Juan Parangaricutiro, la restauración del antiguo templo de San Juan Bautista, el reforzamiento del muro y la construcción de pasarelas en el panteón de la isla de Janitzio, la rehabilitación de los muelles de las islas del Lago de Pátzcuaro y la instalación de la primera señalética inteligente del país. Además, se entregará equipamiento a colectivos comunitarios, como mobiliario, refrigeradores, asadores y ecotecnias.

El director general de Fonatur, Sebastián Ramírez Mendoza, informó que todos los proyectos fueron acordados con las comunidades beneficiarias y destacó que el decreto presidencial coloca al turismo comunitario como una prioridad para el Gobierno de México.

Por su parte, la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, señaló que en Michoacán la actividad turística ha crecido 5 por ciento y destacó que la entidad cuenta con 86 distintivos de Turismo Comunitario, además de 40 experiencias turísticas que reciben capacitación con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

En el evento también se informó sobre las acciones del Plan para el Saneamiento del Lago de Pátzcuaro, que incluyen la rehabilitación de plantas de tratamiento, la construcción de colectores para ordenar las descargas de drenaje y obras para mejorar el abastecimiento de agua potable.

El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla afirmó que estas acciones fortalecerán el desarrollo económico de las comunidades del Lago de Pátzcuaro y contribuirán a consolidar el turismo comunitario como una fuente de ingresos para la región.