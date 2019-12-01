Sheinbaum anuncia grupo de trabajo para que plataformas eliminen contenido violento

Ciudad de México, 2 de octubre de 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció la creación de un grupo de trabajo que tiene por objetivo elaborar un decreto para que las plataformas digitales no permitan y eliminen contenidos relacionados con la violencia, el cual será coordinado por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF) e integrado por las Secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de Educación Pública (SEP), el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), así como instituciones académicas.

“Estoy formando un grupo, conformando un grupo de trabajo coordinado por la consejera jurídica, en el que participa la Secretaría de Seguridad, la Agencia de Transformación Digital. Estamos invitando instituciones académicas, expertos. Y el primer objetivo es exigir a las plataformas digitales que bajen de su contenido en el momento en que encuentren comunicados o acciones que tiendan a la violencia, al abuso o al acoso; es decir, prohibir que haya ese tipo de publicaciones en las plataformas digitales. Para ello, conformo este grupo de trabajo”, puntualizó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

Recordó que el Gobierno de México implementa acciones para atender la salud mental de las niñas, niños y jóvenes como “El ABC de las emociones” y la Línea de la Vida. En ese sentido, la Jefa del Ejecutivo Federal hizo un llamado a madres y padres de familia para prestar atención a los contenidos que consumen sus hijos en plataformas digitales.

Respecto a los hechos ocurridos en la Escuela Secundaria General número 13 ubicada en Torreón, Coahuila, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que, tras la agresión de dos jóvenes mayores de edad, un integrante del personal directivo perdió la vida y cuatro personas más resultaron lesionadas, mismas que reciben atención médica y las autoridades del Gobierno de Coahuila mantienen seguimiento a su evolución.

Ante esto, señaló que, por instrucción de la Presidenta, se avanzará en la prevención, en la reducción de riesgos y en contar con mecanismos más eficaces de detección, acompañamiento y respuesta ante contenidos o conductas que puedan derivar en situaciones de violencia; por ello, se contemplan las siguientes líneas de trabajo:

Para la próxima semana se prevé trabajar en un decreto que establezca obligaciones para las plataformas digitales en materia de detección, reporte y remoción oportuna de contenidos y comentarios que inciten directamente a la violencia, así como mecanismos de coordinación con las autoridades competentes. Fortalecimiento del programa ABC de las emociones con asambleas con padres de familia y también la incorporación de buzones confidenciales para la detección temprana de situaciones de riesgo, mecanismos de orientación y acompañamiento para adolescentes y jóvenes, y una mayor participación de madres, padres y personas cuidadoras en la prevención y atención oportuna. Llamado a madres y padres de familia para mantenerse cercanos y atentos a sus hijas e hijos, fortalecer la comunicación y, ante cualquier situación o conducta que genere preocupación, acercarse a la Línea de la Vida para recibir orientación, acompañamiento y, en su caso, apoyo psicológico. Impulsar las reformas necesarias para fortalecer la regulación del acceso y uso de redes sociales por parte de niñas, niños y adolescentes, con énfasis en su protección frente a contenidos violentos o nocivos, mecanismos de verificación y protección acordes con la edad, y mayores responsabilidades para las plataformas digitales.

Asimismo, puntualizó que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana mantiene monitoreo permanente en redes sociales, servicios de mensajería, foros y otros espacios digitales para identificar de manera temprana contenidos, conductas o personas que pudieran representar un riesgo relacionado con expresiones de extremismo violento.

En tanto que se fortalecen las capacidades de investigación en fuentes abiertas para reconstruir la actividad digital relacionada con una amenaza, identificar patrones y establecer posibles relaciones entre usuarios. También con apoyo del CNI se incrementará el seguimiento de comunidades y contenidos para identificar patrones, amenazas o posibles llamados a cometer actos de violencia.

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, reiteró que las plataformas deben asumir su responsabilidad sobre contenidos de violencia y demostrar que serán sitios seguros para los menores de edad, a la par que se reforzará la estrategia en aulas construyendo vínculos de confianza con las y los jóvenes, así como con asambleas con madres y padres de familia.