Sheinbaum anuncia fechas de pago de los programas del Bienestar

Ciudad de México, 26 de octubre de 2026.- El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Bienestar, informó en la conferencia matutina de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, que a partir del próximo martes 3 y hasta el viernes 27 de noviembre se realizará el depósito de los Programas para el Bienestar correspondiente al bimestre noviembre-diciembre.

La secretaria de Bienestar, Leticia Ramírez Amaya, señaló que los Programas para el Bienestar son un apoyo que se entrega de manera directa y sin intermediarios.

“Seguimos trabajando para que los apoyos lleguen de manera directa, sin intermediarios, directo a su Tarjeta de Bienestar para quienes tienen el derecho a recibirlos, están ejerciendo un derecho”, destacó.

Informó que el pago para el bimestre noviembre-diciembre de las Pensiones para el Bienestar se realizará de acuerdo con la primera letra del primer apellido:

Martes 3 de noviembre: A

Miércoles 4 de noviembre: B

Jueves 5 de noviembre: C

Viernes 6 de noviembre: C

Lunes 9 de noviembre: D, E, F

Martes 10 de noviembre: G

Miércoles 11 de noviembre: G

Jueves 12 de noviembre: H, I, J, K

Viernes 13 de noviembre: L

Martes 17 de noviembre: M

Miércoles 18 de noviembre: M

Jueves 19 de noviembre: N, Ñ, O

Viernes 20 de noviembre: P, Q

Lunes 23 de noviembre: R

Martes 24 de noviembre: R

Miércoles 25 de noviembre: S

Jueves 26 de noviembre: T, U, V

Viernes 27 de noviembre: W, X, Y, Z

Señaló que en el caso de Sembrando Vida, la dispersión del pago del jornal mensual se realizará el miércoles 11 de noviembre. Recordó que, en el caso de la Pensión Adultos Mayores, los beneficiarios recibirán 6 mil 400 pesos; en la Pensión Mujeres Bienestar, 3 mil 100 pesos; de la Pensión para Personas con Discapacidad serán 3 mil 300 pesos; del Programa para Madres Trabajadoras, mil 650 pesos; mientras que para Sembrando Vida, el pago correspondiente a octubre es de 6 mil 450 pesos.