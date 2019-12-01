Sheinbaum anuncia construcción de universidad en antigua casa de "El Negro" Durazo, ubicada en Tlalpan

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Octubre de 2025 a las 12:45:26
Ciudad de México, a 27 de octubre 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo anunció que comenzará la construcción de de una preparatoria y de una Universidad Rosario Castellanos en el terreno de la alcaldía Tlalpan, donde se ubicada la casa de Arturo “El Negro” Durazo, quien fuera jefe de la policía de la capital del país con José López Portillo.

“Se va a hacer en un terreno que era la antigua casa de Durazo. ¿Sí se acuerdan del famosísimo jefe de la policía de la Ciudad de México, de mucha corrupción?”, comentó la gobernante.

En ese sentido, la jefa del Ejecutivo federal reveló que la edificación de unas instalaciones educativas en ese predio “era un sueño” que tenía desde que fue jefa de dicha delegación.

De igual forma, aseguró que dichas obras ayudarán “al mejoramiento de la vida y de las opciones para todas las y los jóvenes de Tlalpan”.

Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria mexicana reconoció la figura de la alcaldesa de Tlalpan, Gabriela Osorio, a quien calificó como “muy querida por la gente” y “joven brillante que está haciendo un buen trabajo”.

