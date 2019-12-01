Sheinbaum anuncia "bailongo" por fiestas patrias; ya se prepara para Grito de la Independencia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Agosto de 2025 a las 12:16:35

Ciudad de México, a 21 de agosto 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo adelantó que como parte de las celebraciones de las fiestas patrias se llevará a cabo un “bailongo” en el Zócalo de la Ciudad de México.

“Es todo un acontecimiento, es un privilegio (...) Después del primero de septiembre les platico quién va a venir, va a ser bailongo el 15 de septiembre”, expresó la gobernante.

Durante su conferencia de prensa matutina, la jefa del Ejecutivo federal dio el anuncio del evento; sin embargo, decidió no dar a conocer los artistas que estarán presentes en el evento.

Asimismo, comentó que ya se prepara para dar su primer Grito de Independencia desde el Balcón Presidencial de Palacio Nacional.

Por otra parte, recordó que el próximo primero de septiembre dará su primer Informe de Gobierno desde Palacio Nacional.