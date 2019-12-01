Sheinbaum analiza con directivo de OpenAI posibles beneficios de la inteligencia artificial en México

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Noviembre de 2026 a las 20:45:34

Ciudad de México, a 11 de noviembre de 2026.- La incorporación de nuevas herramientas tecnológicas a los servicios médicos fue uno de los temas abordados durante el encuentro que sostuvo la presidenta Claudia Sheinbaum con Greg Brockman, presidente y cofundador de OpenAI, empresa responsable del desarrollo de ChatGPT.

La reunión se llevó a cabo este miércoles en Palacio Nacional, donde la mandataria recibió al empresario estadounidense y a integrantes de su equipo para intercambiar puntos de vista sobre las distintas aplicaciones de la inteligencia artificial, con especial atención en el sector salud.

A través de sus redes sociales, Sheinbaum dio a conocer el encuentro y señaló que ambas partes reconocieron el potencial de esta tecnología para generar beneficios en la atención médica.

Aunque no se dieron a conocer acuerdos concretos ni proyectos específicos derivados de la reunión, el acercamiento ocurre en medio del interés del Gobierno federal por impulsar el desarrollo tecnológico y ampliar el aprovechamiento de la inteligencia artificial en el país.

La administración de Sheinbaum también contempla el fortalecimiento de la innovación científica y tecnológica mediante el proyecto México, país de innovación, que incluye la creación de un Laboratorio Nacional de Inteligencia Artificial, así como acciones para promover la formación de especialistas en esta materia.

Brockman es uno de los fundadores de OpenAI, compañía estadounidense dedicada al desarrollo de sistemas de inteligencia artificial, cuyas herramientas han comenzado a tener presencia en distintos ámbitos, desde la educación hasta la investigación y los servicios profesionales.