Sheinbaum alerta por huracán Simón categoría 4; piden resguardo en costas de Michoacán

Sheinbaum alerta por huracán Simón categoría 4; piden resguardo en costas de Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Octubre de 2026 a las 10:09:39
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Ciudad de México, 11 de octubre de 2026.— La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo exhortó a la población de los municipios costeros de Michoacán, Jalisco, Colima y Nayarit a permanecer bajo resguardo ante el próximo impacto del huracán Simón, categoría 4.

A través de sus redes sociales, la mandataria informó que el fenómeno se ubicaba a 95 kilómetros al oeste de Manzanillo y a 175 kilómetros al sursureste de Cabo Corrientes. También señaló que continúan las evacuaciones preventivas hacia zonas seguras.

Sheinbaum pidió atender las recomendaciones de Protección Civil, evitar transitar por la vía pública y mantenerse en resguardo hasta que las autoridades emitan el aviso oficial de que el peligro ha terminado.

La prioridad, subrayó, es proteger la vida de las familias ante los efectos del ciclón.

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