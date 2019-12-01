Sheinbaum agradece ayuda de Paraguay en detención de presunto líder criminal de Tabasco

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Septiembre de 2025 a las 14:19:50

Ciudad de México, a 13 de septiembre 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo agradeció a su homólogo paraguayo, Santiago Peña Palacios, el apoyo de su país en la detención de Hernán “N”, señalado como líder de una organización criminal de Tabasco.

“Agradezco al presidente de Paraguay, Santiago Peña Palacios, su colaboración en la detención de Hernán “N”, vinculado por delincuencia organizada. Nuestra estrategia de atención a las causas y cero impunidad disminuye la violencia en nuestro país”, declaró la mandataria mexicana.

El sospechoso, mejor conocido como “El Abuelo”, fue detenido en Asunción, capital del país sudamericano la tarde-noche del pasado 12 de septiembre, por personal de seguridad paraguayo y mexicano, según informó el titular de la Secretaría de Seguridad Publica y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch.

El detenido fungió como secretario de Seguridad Pública del Estado de Tabasco, durante el sexenio del morenista Adán Augusto López Hernández.

Hernán “N” enfrenta cargos en México por los delitos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés.