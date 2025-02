Sheinbaum agradece apoyo empresarial ante amenazas arancelarias

Ciudad de México, a 4 de febrero 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo agradeció el apoyo del sector empresarial y sus llamados a la unidad nacional, durante la amenaza de imponer aranceles a exportaciones mexicanas hecha por su homólogo estadounidense, Donald Trump.

"Así, el día de hoy lo que quiero es darles las gracias, gracias de verdad, porque esos comunicados de ese domingo nos dieron una enorme fortaleza", declaró.

Ante docenas de empresarios en Palacio Nacional, la jefa del Ejecutivo federal destacó que, luego que el mandatario de EEUU hiciera oficial la aplicación de los aranceles, todas las cámaras empresariales del país lanzaron comunicados de apoyo al gobierno federal.

Asimismo, indicó que a la par del anuncio del republicano, se reunió con su gabinete para enfrentar la imposición de las tarifas, así como con los dirigentes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

"El día que el presidente Trump anuncia los aranceles o las tarifas, nos reunimos el equipo y empezamos a ver, pues, distintas opciones (…) Al mismo tiempo, nos reunimos con el Consejo Coordinador Empresarial, los principales miembros, para decir: En esta hay que estar unidos, hay que trabajar. Estuvimos el sábado, si mal no me acuerdo, juntos, y el domingo todavía estuvimos juntos. Les voy a decir que me dio otra fortaleza enorme, la unidad que logramos. La verdad fue muy emocionante el domingo, que todas las cámaras empresariales se comunicaron o hicieron un comunicado de inmediato", compartió la mandataria mexicana.

Además, la presidenta Sheinbaum recalcó el el apoyo que recibió de diversos empresarios, gobernadores y congresistas de Estados Unidos.

"No se hubiera dado si ustedes, pues, no hubieran hecho también su trabajo del otro lado de la frontera con muchísimos empresarios de los que son socios o sociedades que tienen”, añadió la gobernante.