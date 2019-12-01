Sheinbaum acusa a gasolineros de subir precios del diésel y la Premium sin justificación

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Marzo de 2026 a las 12:25:18

Ciudad de México, 24 de marzo del 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, criticó a algunos empresarios gasolineros por aumentar el precio del diésel y de la gasolina Premium, aprovechando la situación internacional derivada de las tensiones en Medio Oriente.

Desde Palacio Nacional, durante su conferencia en Palacio Nacional, la mandataria federal informó que la Secretaría de Energía convocará a los gasolineros a una reunión junto con el director de Petróleos Mexicanos para revisar el alza en los precios.

Sheinbaum señaló que el diésel ha llegado a venderse hasta en 29.50 pesos por litro, pese a que existen incentivos fiscales, por lo que pidió a las autoridades revisar la situación.

La presidenta explicó que no se trata de imponer un control de precios, sino de evitar abusos que puedan afectar la economía de las familias y del país.

Añadió que en la revisión también participará la Procuraduría Federal del Consumidor para vigilar que no haya incrementos injustificados en los combustibles.