Servicio social: solicitan colaboración ciudadana para identificar a joven localizado en carretera Morelia-Quiroga

Servicio social: solicitan colaboración ciudadana para identificar a joven localizado en carretera Morelia-Quiroga
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Abril de 2026 a las 12:55:15
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Morelia, Michoacán, 13 de abril del 2026.- Autoridades de la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) solicitan el apoyo de la sociedad en general para identificar a un masculino localizado sin vida el 30 de enero de 2018, en el entronque de la carretera Morelia-Quiroga.

Sobre el particular Se informó que se trata de una persona de entre 17 y 25 años de edad, con una estatura aproximada de 1.65 metros y tez clara. Debido a la falta de tejidos, no fue posible determinar mayores características de media filiación.

Vestía un suéter color azul, otro suéter color naranja, camisa de manga larga con rayas en blanco, azul y rojo, pantalón de mezclilla azul, bóxer color azul, cinturón de tela café, así como calcetines y tenis color negro.

Se solicita a la población que, en caso de contar con información que ayude a su identificación, se comunique con las autoridades correspondientes.

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