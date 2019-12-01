Sergio Gutiérrez Luna increpa a Lorenzo Córdova, ex consejero presidente del INE, en su visita a la Cámara de Diputados

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Enero de 2026 a las 13:25:31

Ciudad de México, 8 de enero del 2026.- Tras su visita a la Cámara de Diputados, el exconsejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, fue increpado por el vicepresidente de la Mesa Directiva de San Lázaro, Sergio Gutiérrez Luna, en el recinto legislativo.

Gutiérrez Luna encaró directamente a Córdova y lo acusó de haber votado en el pasado a favor de la aplicación de la ley electoral que actualmente permite la sobrerrepresentación en la Cámara de Diputados, un tema que ha generado amplio debate político y jurídico en el país.

Durante el altercado, el legislador de Morena impidió que Córdova tomara la palabra, argumentando que lo hacía “para que no dijera más mentiras”, lo que intensificó el momento y provocó reacciones entre quienes presenciaron el intercambio.

Lo anterior oucrrió en medio de un clima de confrontación por las recientes discusiones sobre el sistema electoral.