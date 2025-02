Senado avala reforma sobre no reelección y nepotismo electoral; entrará en vigor hasta 2030

Ciudad de México, a 25 de febrero de 2025.- En medio de una discusión entre senadores de oposición y del oficialismo, este martes, por unanimidad con 127 votos, el Pleno del Senado avaló en lo general la reforma en materia de no reelección y de nepotismo electoral.

Tras ser aprobada en comisiones y superar un intenso debate por la reforma a los artículos 55, 59, 82, 115, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el dictamen fue aceptado.

Con esta reforma se prohíbe la reelección en los puestos donde aún se permite y previene que familiares directos de actuales titulares puedan postularse. Esto incluye a senadores y diputados, quienes no podrán ser candidatos para el mismo cargo en el siguiente periodo electoral. Además, se establecen restricciones para que parientes por consanguinidad o afinidad hasta cierto grado no puedan competir por el mismo puesto.

El proyecto inicial presentado por la presidenta Claudia Sheinbaum indicaba que entraría en vigor en 2027, pero este se modificó por una modificación propuesta por el morenista Adán Augusto López y Manuel Velasco Coello, quienes propusieron que hasta el 2030 se comience a aplicar en los procesos electorales federales y locales.

En la discusión del dictamen, Clemente Castañeda Hoeflich, de Movimiento Ciudadano, señaló que está reforma es promovida desde el poder para preservar el poder, además de ser una “simulación”, porque no se está prohibiendo la reelección, sino que prohíbe la reelección consecutiva, regresando a los tiempos del PRI, por lo que es una reforma “doméstica” y no para las élites.

En cuanto el nepotismo electoral, agregó, que si bien es una práctica que ha perjudicado al sistema político mexicano en su conjunto, esta reforma no la combate realmente, pues de ser así la aplicarían en todos los niveles de gobierno para acabar con los apellidos que buscan expandir una dinastía y conservar el poder; pero, además, por inconformidad de los partidos aliados, Morena modificará la fecha para la entrada en vigor de la reforma del 2027 a 2030.

Por el PRI, Cristina Ruiz Sandoval, anotó que no le debemos “creer a Morena”, porque mientras dice primero los pobres, la realidad es que es “primero su familia”, de ahí que esta reforma es una “mentira”, lo que significa que no acabarán con el nepotismo, ya que tienen a sus familiares en la nómina del gobierno, y para ejemplo, está la modificación que hicieron para implementar la reforma en 2030 y no en 2027, como lo había mandado en su iniciativa la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.