Senado aprueba reformas para sancionar producción y comercio de vapeadores en México

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Diciembre de 2025 a las 09:04:30
Ciudad de México, 11 de diciembre del 2025.- El Senado de la República aprobó este miércoles reformas a la Ley General de Salud que establecen sanciones para quienes produzcan, comercialicen o distribuyan cigarrillos electrónicos y vapeadores en el país.

Las modificaciones avaladas incluyen la prohibición de toda actividad relacionada con estos productos, entre ellas: adquisición, preparación, conservación, producción, fabricación, mezclado, acondicionamiento, envasado, transporte con fines comerciales, almacenamiento, importación, exportación, comercio, venta y suministro.

Además, se prohíbe cualquier forma de publicidad o propaganda destinada a promover su uso, ya sea en medios impresos, digitales, televisivos o cualquier otra plataforma de comunicación.

El dictamen también contempla restricciones adicionales, como la prohibición de producir, distribuir o comercializar sustancias tóxicas, precursores químicos y drogas sintéticas no autorizadas por la ley. Las reformas incluyen medidas específicas para combatir el uso ilícito de fentanilo.

El documento será enviado al Ejecutivo para su publicación y eventual entrada en vigor.

