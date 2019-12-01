Semarnat encabeza jornada de limpieza en Guayabitos y recolecta más de 250 kilos de residuos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Febrero de 2026 a las 17:38:35
Tepic, Nayarit, a 23 de febrero de 2026.- La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), a través de su Oficina de Representación en Nayarit, participó en la Gran Jornada de Limpieza realizada en el Rincón de Guayabitos, en el municipio de Compostela.

La actividad se llevó a cabo como parte de la Estrategia Nacional de Limpieza y Conservación de Playas y Costas, con el objetivo de fortalecer el cuidado del entorno natural y promover la participación ciudadana en la protección de los ecosistemas marinos.

En la jornada colaboraron más de 400 voluntarios, entre vendedores, prestadores de servicios turísticos, integrantes de la comunidad escolar, así como personal de la Secretaría de Marina y estudiantes de nivel primaria y telesecundaria.

Durante las labores realizadas en la playa La Peñita de Jaltemba, se logró la recolección de más de 250 kilogramos de residuos, contribuyendo a mantener limpias las costas del estado y a generar conciencia sobre la importancia de conservar estos espacios naturales.

