Segunda reunión entre gobierno, transportistas y agricultoras resulta infructuosa; se mantienen bloqueos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Noviembre de 2025 a las 07:29:02

Ciudad de México, a 26 de noviembre 2025.- La segunda reunión entre el gobierno federal, transportistas y agricultores resultó infructuosa y las partes involucradas no llegaron a ningún acuerdo.

El encuentro tuvo una duración de cuatro horas y se llevó a cabo en las oficinas de la Secretaría de Gobernación, ubicada en la Ciudad de México.

Los manifestantes rechazaron todas las propuestas presentadas por las autoridades y al salir de la reunión señalaron que los bloqueos serán reforzados.

En ese sentido, los transportistas y agricultores acusaron “falta de seriedad” por parte de los negociadores del Gobierno federal, quienes insistieron en levantar los bloqueos carreteros que mantiene en varios estados del país.

Por su parte, César Yáñez, subsecretario de Gobernación, explicó a los medios que se plantearon tres temas a los inconformes, los cuales no fueron aceptados: