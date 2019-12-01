Segob asegura que Sheinbaum llevará mensaje de paz a cumbre en España

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Abril de 2026 a las 11:47:20

Ciudad de México, a 17 de abril 2026.- La titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez Velázquez, aseguró que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo llevará un mensaje de paz a la Cumbre en Defensa de la Democracia, que se llevará a cabo en la ciudad de Barcelona, España.

Asimismo, en representación de la jefa del Ejecutivo federal, la funcionaria federal dijo a medios de comunicación en Palacio Nacional, que la mandataria mexicana presentará en su discurso “uno de los principios rectores de la Cuarta Transformación que es por el bien de todos, primero los pobres”.

Asimismo, la secretaría Rodríguez Velázquez recordó que la gobernante tendrá un encuentro bilateral con el presidente español, Pedro Sánchez, así como con otros mandatarios y jefes de Estado.

“La cumbre reúne a líderes de más de 20 países, entre ellos el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula de Silva; el presidente de Colombia, Gustavo Petro, entre otros mandatarios y presidentes que Estado”, dijo la titular de Segob.